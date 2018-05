Skilsmisse: Når mor og far bor i hver sit land

Redaktionen Torsdag, 03. maj 2018 - 09:47

Aaja Chemnitz Larsen (IA) har rettet henvendelse til den danske regering for at få opklaret, hvilke kriterier, der lægges til grund, når forældremyndighedssagerne afgøres i de tilfælde, hvor den ene part bor i Grønland og den anden i Danmark.

Det skriver AG.

- Min bekymring er, at sagsbehandlerne hos danske myndigheder ikke kender nok til det grønlandske samfund. Det kan resultere i, at forældremyndigheden ikke gives til den forælder, der bor i Grønland på grund af sproget. Hvis parret før skilsmissen har boet i Danmark og børnene primært taler dansk, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA) til AG.

Hun reagerer efter, hun har fået flere henvendelser fra fraskilte, hvor Nordatlanten skiller parterne.

