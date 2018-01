Skiløb i Nuuk er udfordret - ambitiøs plan på vej

Den hurtige udvikling i Nuuk har fået konsekvenser for langrendsløberne i hovedstaden.

Muligheden for at sætte langrendsspor er blevet begrænset på grund af anstaltbyggeriet.

- Og kirkegårdens udvikling kan vi heller ikke stoppe, og den vil i fremtiden også gøre det endnu sværere at lave løjper i de rekreative områder, siger Kim Godtfredsen, der er medlem af bestyrelsen i skiklubben NSP, der understreger, at deres forslag ikke er fra skiklubben, men fra ham selv og Morten Jørgen Heilmann.

Lufthavnsbyggeri

Og der er udsigt til, at det bliver værre endnu, når byggeriet af den nye lufthavn går i gang.

- Det bliver pludseligt to store mure, vi skal passere for at komme videre mod Kuanninnguit. Der er så kun en mulighed tilbage. Det er at flytte løjpen om bag Lille Malene (Quassussuaq), foreslår Kim Godtfredsen, der sammen med Morten Jørgen Heilmann er meget bekymret for de fremtidige rekreative områder i Nuuk.

De ønsker, at det nuværende klubhus skal bevares til bynært skiløb og flere aktiviteter for specielt børn.

- Men vi kan ikke komme udenom, at der også vil være behov for et nyt klubhus bag Lille Malene, siger Kim Godtfredsen.

Håb om samarbejde med kommunen

- Vi håber på, at vi sammen med Kommuneqarfik Sermersooq, kan finde en løsning. Bag Quassussuaq er der mange muligheder, hvor løjpen kan være længere, der kommer sne langt tidligere, så vi kan få lavet sporene, fremhæver han.

Derfor vil det være nødvendigt at lave en grusvej fra den nye anstalt, så det vil være nemmere for løjpemaskinerne at komme om til området bag Lille Malene.

Kim Godtfredsen oplyser, at bestyrelsen i NSP holder møde i februar, hvor planerne bliver fremlagt.

- Herefter vil vi gå til kommunen. Vores håb er, at det bliver realiseret inden for de kommende fem år, lyder det fra Kim Godtfredsen.

