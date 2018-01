Der er godt nyt til alle i Nuuk, der kan lide at stå på ski og snowboard.

For lørdag åbnede skiliften, som ligger lige over for byens lufthavn. I første omgang er det dog kun den lille lift, der bliver taget i brug.

Dog kan der være grus på banen.

- Der er desværre noget grus på banen, så vi tager forbehold for at man kan risikere lidt ridser i skiene, meddeler Sisorarfiit/Skiliften på deres Facebook-side.

Det oplyses samtidigt, at langrendsløjpen også er klar.