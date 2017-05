Skiliften hitter i Nuuk

Skiliften i Nuuk har nydt godt af de mange mennesker, der har valgt at stå på ski.

- Det har været en af de bedste sæsoner længe, snemængde mæssigt, siger Kunuk Evaldsen, der er driftsleder i Sisorarfiit-Skiliften til Sermitsiaq.AG.

- Vi har fået ny adgangskontrol, SkiData, så man ikke kan snyde mere. For man skal have et elektronisk kort for at komme hen til indstigningen af liften, og med det system kan vi se hvor mange ture der er taget og hvor mange mennesker der har været igennem, siger han.

I løbet af vinteren har der været 241.744 ture op med lifterne, og det er 16.355 mennesker der har taget alle de ture, oplyser Kunuk Evaldsen.

Lang løjpe

Langrendsløjpen er 20,4 kilometer lang fra NSP klubhuset og bagom Quassussuaq. Der er desuden lavet et ekstra spor i forbindelse med et løb der er arrangeret af NSP, Kommuneqarfik Sermersooq, Morten Jørgen Heilmann og Kim Godtfredsen.

- Så med det tillæg til løjpen har vi været oppe på 37,4 kilometer løjpe i år, fremhæver Kunuk Evaldsen.

Stor succes

Desuden er der blevet bygget det største hop, som skiliften har nogensinde har haft, og der er kommet en ny skiklub, hvilket har været godt gang i træningen fra begge klubber i Nuuk.

- Liften i Tinupattak i Nuussuaq er sat op, som prøve. Den har været i gang i tre uger indtil videre og det har også været en succes, oplyser Kunuk Evaldsen.

Da der har været rigtig meget sne har der også været flere sneskred.

- Kommuneqarfik Sermersooq har været opmærksom på dette og vi har lavet et par prøvesprængninger af et sted hvor der har været lavine tidligere, forklarer Kunuk Evaldsen.

Han oplyser, at skiliften lukker efter den anden weekend i maj.

- Vi plejer at lukke to weekender ind i maj, derefter har vi ikke flere kunder, eller der er kunder men det kører ikke rundt økonomisk, lyder det fra Kunuk Evaldsen.