Skibe skal sikre indhandling i Kangaatsiaq

Walter Turnowsky Onsdag, 13. juni 2018 - 13:06

Fiskeriet i og omkring Kangaatsiaq har været godt de senere år. Men fiskeriet er gentagne gange blev hæmmet af, at frysehuset har være fyldt op.

Det har fået Nikkulaat Jeremiassen (S) til at spørge Naalakkersuisut, hvad man vil gøre for at sikre indhandlingen i Kangaatsiaq og omkringliggende bygder.

- Vort lands primære erhverv er indtil i dag udelukkende baseret på fiskeriet, hvilket dermed er vor vigtigste indtægtskilde og er samtidig grundlaget for handel og eksport med udlandet.

- Jeg vil derfor gerne have oplyst hvilke planer der foreligger på baggrund af de tilbagevendende problemer, som vi konstant søger løsning på, lyder begrundelsen for hans §37-spørgsmål.

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Erik Jensen (S) håber, at de indhandlingsskibe, som han har givet tilladelse til kan afhjælpe problemet.

LÆS OGSÅ: Indhandlingsskibe skal forhindre stop i fiskeriet

- Naalakkersuisut er opmærksomme på og er glad for, at der igen i år vil være godt med fiskeri, ligesom indhandling ved Kangaatsiaq området fortsat er også steget, ligesom man har set det i perioden 2014-2017.

- Naalakkersuisut tog stilling til nogle ansøgninger om indsættelse af indhandlingsskibe i sidste uge, lyder det i hans svar.

Erik Jensen har givet tilladelse til, at der indsættes i alt fem indhandlingsskibe i år. Og selvom ingen af dem er direkte sat ind i Kangaatsiaq, så håber han, at de to skibe, der er sat ind mellem Kangerluk og Qeqertarsuatsiaat, også kan tage imod torsk fra Kangaatsiaq.

- Det er Naalakkersuisuts målsætning at sikre kontinuerlig indhandling ved Kangaatsiaq, i tilfælde af indhandlingsanlæggene skulle fyldes op og håber, at indhandlingsskibene vil være til gavn til alle, skriver naalakkersuisoq i sit svar.