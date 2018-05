Skib til tiden i april

Redaktionen Lørdag, 05. maj 2018 - 08:14

April blev en rigtig god måned for Royal Arctic Line

Statistikken for april viser, at 96 procenet af anløbene med feederskibet og atlantskibene skete til tiden. Eller sagt med andre ord, kun to af 51 anløb blev forsinket. Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet.

Det er en forbedring i forhold til marts, som med 81 procent også var en god måned i forhold til årstiden og tidligere år.



År til dato april er regulariteten på højde med målsætningerne og tidligere år, det vil sige 76 procent. Og det trods Malik Arcticas nedbrud af hovedmaskineri og en del udfordringer med storisen i Sydgrønland.

- Det skyldes et stort fokus på rettidig omhu med hensyn til vejret samt en god indsats på havnene, ikke mindst i Nuuk, hvor indkøringen af den nye terminal stadig er i gang, skriver RAL i meddelelsen



Til sammenligning opnåede de største globale rederier en pålidelighed på omkring 68 procent i 1. kvartal 2018.



Yderligere lykkedes det Irena Arctica i 2. forsøg at anløbe Qasigiannguit mere end en måned før det garanterede anløb.