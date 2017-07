- Sika kunne komme gående lige herude, siger Nina von Staffeldt og peger ud på p-plads uden for vinduerne af Atuagkat.

Hun er i byen for at præsentere sin anden krimi, ‘Den Sorte Engel’. Veloplagt svarer hun på spørgsmål fra publikum.

Realistiske beskrivelser

Når hun kan se sin hovedperson komme vandrende ned af gaden i Nuuk, så skyldes det, at det for hende er vigtigt at beskrive et realistisk hverdagsliv, som det udspiller dig i dagens Grønland.

Også hovedpersonen Sika Haslund selv forsøger hun at gøre så realistisk som muligt.

- Jeg vil formidle en person, der kan være troværdig. I den forbindelse trækker jeg på venner her i Grønland, som kan hjælpe mig at beskrive, hvordan Sika tænker og reagerer, siger forfatteren.

De realistiske beskrivelser af hverdagen og personerne tilsætter hun så et krimilplot, som i sagens natur er fiktion.

Den perfekte ramme

Grønland danner ifølge forfatteren en fremragende ramme for et krimiplot, da hun kan udsætte sine hovedpersoner for mere ekstreme situationer end hvis handlingen udspillede sig i en europæisk storby. For ekempel kan de støde på skurke ude i naturen uden mulighed for at tilkalde hjælp.

- Jeg bruger naturen som et redskab i fortællingen. Den er en medspiller og er ofte afgørende for plottene, siger Nina von Staffeldt.

Der er dog et punkt, hvor hun må forlade realismen. Hovedparten af drabene i Grønland er stort set opklaret i samme øjeblik politiet dukker op. Her er ikke meget grundlag for en kriminalgåde. Alligevel lægger hun også her vægt på, at en høj grad af realisme skal bevares.

- Jeg udtænker plausible plots. Når jeg får en idé, så gennemtænker jeg inde i mit hoved, om det kunne være sket. Hvis ikke det er tilfældet kasserer jeg idéen.

Rundt i landet

Nina von Staffeldt har siden 1997 jævnligt arbejdet i Grønland, blandt andet som uddannelseskonsulent og rejseleder. I den forbindelse er hun kommet rundt i mange dele af landet.

Dette kommer nu Sika Haslund til gode, der i debuten ‘Frosne Beviser’ blev sendt til Sisimiut, i ‘Den Sorte Engel’ går turen til Uummannaq og bygderne i området, samt til Marmorilik, hvor netop hun møder titlens Sorte Engel, der som bekendt er en gammel mine, men hun møder også andet.

Og muligvis skal Sika Haslund sendes til Ilulissat næste gang.

Uden at røbe for meget så indgår en myrdet mand på en canadisk kutter, smugling af isbjørneskind og narhvalstænder, Greeanpeace samt spørgsmål om råstoffer i handlingen.

Hvorvidt alt dette kunne være sket, må det være overladt til læserne at vurdere.

Den Sorte Engel udgives af Milik Publishing