Skattechef: Det går for langsomt hos os

Et arbejdsgiver-it-system driller Skattestyrelsen, da en opgradering af systemet viste sig at være fejlbehæftet. Siden oktober har styrelsen haft problemer, som også er gået ud over sagsbehandlingstiderne.

Længere sagsbehandlingstider

- I forbindelse med opgraderingen opdagede vi, at der er et par udfordringer i forhold til særligt ændringer af tidligere indkomster og lignende. Dette arbejder vi på at få løst i samarbejde med vores leverandør, og forventer det vil komme på plads inden for kort tid, oplyser styrelesschef i Skattestyrelsen Kim Neumann Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Han kan ikke afvise, at it-problemerne har medført længere sagsbehandlingstider for visse skatteborgere, hvilket ikke huer chefen for skattemyndighederne her i landet.

- Generelt er jeg ikke tilfreds med sagsbehandlingstiderne hos os, men det er et fokusområde, og noget vi arbejder med. Langt størstedelen af de henvendelser, vi modtager, løses hurtigt og korrekt. Men selvfølgelig er der visse sager, der tager længere tid, ofte grundet kompleksiteten i henvendelsen. Og så er der desværre sager, der tager længere tid, end de burde, indrømmer styrelseschefen.

Færre åbentstående sager

Han glæder sig imidlertid over, at man har fået nedbragt antallet af åbentstående sager med 33 procent over det sidste kvartal.

- Særligt efteråret er altid en periode, hvor sager kan hobe sig op, idet mange borgere reagerer på deres modtagne slutopgørelse i august, forklarer Kim Neumann Nielsen.

Han oplyser, at der arbejdes på at højne serviceniveauet i Skattestyrelsen.

En samlet løsning er målet

- Og vi arbejder på at sikre et endnu bedre samarbejde mellem vores forskellige fagområder, så borgeren møder en samlet løsning fra os. En udfordring, som vi har arbejdet med et stykke tid, og som vi vil fortsætte med, fortæller styrelseschefen.

