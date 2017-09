Skatteborger jubler: 22 måneders kamp er endelig slut

22 måneders kamp med skattemyndigheder endte hurtigt, da Sermitsiaq.AG skrev om hans sag, hvor der ved en fejl blev lavet en ”skønsmæssig ansættelse” af hans enkeltmandsejede virksomhed på 400.000 kroner.

Fortvivlelsen

Firmaet havde kun en indtjening i størrelsesordenen 12.000-15.000 kroner årligt, og det var i forsøget på at få fejlen rettet, at David Løvstrøm blev mere og mere fortvivlet.

Han oplyste til Sermitsiaq.AG, at han ikke fik svar på sine mange henvendelser til Skattestyrelsen, og derfor så sig nødsaget til at inddrage medierne for at få myndighedernes opmærksomhed.

Læs også: Fortvivlet skatteyder lænses for penge af Skattestyrelsen

Og sagen blev ikke blot læst og kommenteret flittigt i artiklens kommentarfelt. Departementet for finans og skat bad Skattestyrelsen om at komme med en redegørelse.

Utroligt

- Det er utroligt, at man aldrig blev besvaret eller vejledt fra Skattemyndighedernes side på trods af de mange henvendelser, og at de først gør noget ved sagen, efter jeg fik bragt det op i medierne, siger David Løvstrøm.

Læs også: Endelig håb forude for fortvivlet skatteborger

- Takket være Sermitsiaq.AG fik jeg sagen bragt i orden. Endda med en ufrivillig, kæmpe opsparing ved Skattestyrelsens ”hjælp” i sidste ende, siger en glad David Løvstrøm, der anser sagen som afsluttet.