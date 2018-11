Skarp kritik af finansloven

Walter Turnowsky Tirsdag, 27. november 2018 - 07:14

Fredag kunne koalitionspartierne underskrive en finanslovsaftale med Demokraterne og Inuit Ataqatigiit. Dermed var et solidt flertal på plads og i går stemte 23 medlemmer af Inatsisartut for. Parti Naleraqs tre medlemmer og Samarbejdspartiets Tillie Martinussen stemte imod.

- Samarbejdspartiet skal kritisere de manglende forhandlinger med de to partier der ikke deltager i finanslovsforslaget. Vi skal understrege at vi blev indbudt til forhandlinger én gang, i starten af Naalakkersuisuts periode, på et tidspunkt der ikke kunne lade sig gøre, sagde Tillie Martinussen fra talerstolen.

- Vi kan konstatere, at mindst et andet parti har modtaget samme dårlige behandling, hvilket vi finder, er en tilsidesættelse af de almindelige demokratiske spilleregler i et land.

Parti Naleraqs politiske ordfører, Jens Napaattooq kritiserede først og fremmest, at man bruger udbytter fra de selvstyreejede virksomheder til at finansiere lufthavnspakken. Han mener, at de penge kunne gøre større gavn andre steder i samfundet. Blandt andet pegede han på sundhedsvæsenet og renovering af dårlige boliger som områder, der har behov for flere midler.

Han påpegede desuden at, det kan påvirke indhandlingspriserne for fiskerne i negativ retning, hvis man trækker ekstraordinært udbytte ud af Royal Greenland.

- Man har ikke sat mennesket i centrum, men man har sat økonomien i centrum, sagde han.

Siumuts ordfører Karl-Kristian Kruse mener derimod, at finansloven gavner bredt i samfundet.

- Finansloven for 2019 er til glæde for os allesammen i Vort Land og det gælder også børnene, de unge, de voksne, de ældre, arbejdspladserne, derfor ønsker vi det bedste samarbejde for alle borgere og håber, at de vil benytte sig godt af de muligheder, som der er stillet i udsigt, sagde han.