Skakfest i påsken for 11. år i træk i Ittoqqortoormiit

Den årlige skakfest i påsken i den lille by Ittoqqortoormiit ved østkysten er ved at blive en god tradition. I år er det således 11. år i træk, at skakfesten bliver holdt.

Festen starter onsdag inden påske og stopper først igen Anden Påskedag. Ittoqqortoormiit har omtrent 500 indbyggere og langt de fleste børn og voksne i byen deltager i skakfesten.

Masseskak med skakmester

Det er byens folkeskole Ejnar Mikkelsen Alivarpi, der er centrum for skakfesten, hvor et af højdepunkterne er skærtorsdag, hvor skakmesteren Róbert Lagerman spiller masseskab mod børn og voksne. Lørdag er der Norlandair-skakturnering, der samtidig udgør skakmesterskaberne i Ittoqqortoormiit.

Det er muligt at følge påskefesten i Ittoqqortoormiit på hjemmesiderne www.kalak.is og www.hrokurinn.is.