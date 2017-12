Skæbnemøde i KANUKOKA i dag

I dag skal det afgøres om der er en fremtid for KANUKOKA. Det sker når foreningen klokken 14 i dag holder et ekstraordinært delegeretmøde.

Umiddelbart tegner det ikke alt for lyst. Som bekendt forlod Sermersooq allerede i 2016 KANUKOKA. Siden besluttede den nye kommune Qeqertalik i november i år, at den ikke ønsker at være medlem af sammenslutning.

Også Avannaata Kommunias borgemester, Palle Jerimiassen (S) har ligeledes ytret sig kritisk om foreningen. Som en konsekvens af det´n svigtende opbakning vil borgmesteren Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S) i dag foreslå, at KANUKOKA bliver nedlagt.