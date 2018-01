Skæbne-konkurrence for OL-aspirant

I dag, torsdag, skal den grønlandske freestyle halfpipe skiløber Laila Friis-Salling deltage ved World Cup-konkurrence i USA.

Opnår hun et godt resultat ved konkurrencen, har hun mulighed for at kvalificere sig til vinter-OL, der skal foregå i Sydkorea næste måned.

Der skal være 24 deltagere ved freestyle halfpipe ski-konkurrencen ved OL, og Laila Friis-Salling oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun er blot én plads fra OL-deltagelse, da hun ligger som nummer 25 i øjeblikket.

World Cup-konkurrencen i dag bliver afholdt i Mammoth Mountain, og det starter klokken 14.10 grønlandsk tid.

Dermed kan hun blive den anden grønlandske OL-deltager. Langrendsløberen Martin Møller blev tirsdag udtaget til næste måneds vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang.

