Sjælden smykkesten skal nu kortlægges

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. oktober 2018 - 14:49

I 2019 indleder Råstofdepartementet et særligt feltarbejde for at kortlægge forekomsten af tugtupit, som i smykkestenskvalitet alene findes i Grønland.

Naalakkersuisoq for Råstoffer Erik Jensen oplyser i et paragraf 37 svar til Múte B. Egede, at man på baggrund af kortlægningen vil tage stilling til, under hvilke regler og forudsætninger tugtupit vil kunne udnyttes og af hvem.

Hvem må udvinde?

Spørgsmålet er, om det skal være lokalbefolkningen, der skal drage fordel af de knappe tugtupit-ressourcer.

- Det er et spørgsmål, om det er de få, som skal have eneret til det hele, eller om der skal ske en mere rimelig fordeling til flere interesserede, hedder det i svaret fra Erik Jensen.

Der er kendte forekomster af Tugtupit i Kuannersuit ved Narsaq.

Efterforskningstilladelse

Erik Jensen oplyser, at der allerede er givet en efterforskningstilladelse ved Kuannersuit, og Naalakkersuisut har ikke tænkt sig at løbe fra aftalen, hvis det skulle ende med, at selskabet vil lave en egentlig udnyttelse.

- Men det er ikke umiddelbart rettighedshaverens interesse at søge at udnytte dette mineral, oplyser Erik Jensen i svaret.