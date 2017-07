Sjælden gæst i Narsarsuaq

En P-51B Mustang fra 1944 med tilnavnet "Berlin Express" landede lørdag eftermiddag i Narsarsuaq.

Den historiske tur, hvor flyet følger den nordatlantiske rute for de hundredevis af Mustang fly, der under 2. Verdenskrig blev sendt fra USA til slagmarkerne i Europa, det vil sige fra USA via Goose Bay, Canada, Narsarsuaq, Keflavik, Wick, Scotland og videre til Duxford.

Flyet skal deltage i et flyshow i Duxford, England i midten af juli.

Den originale Berlin Express blev berømt for, under en luftduel med et tysk Messerschmitt-fly, at flyve under Eiffeltårnet i Paris. Det tyske fly blev skudt ned men Berlin Express undslap.