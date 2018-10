Siverth K. Heilmann vil se på internationale miljø-aftaler

Walter Turnowsky Onsdag, 24. oktober 2018 - 16:28

Naalakkersuisoq for natur og miljø, Siverth K. Heilmann (A) er parat til at arbejde for, at Grønland kommer til at underskrive en række internationale miljøaftaler. Det fortalte han under onsdagens spørgetime.

Som Sermitsiaq.AG fortalte tirsdag, så anbefaler FN's særlige undersøger Baskut Tuncak, at Grønland bør tiltræde en række internationale miljøaftaler. Særligt fremhæver han Minamata-konventionen om kviksølv-forurening samt Aarhus Konventionen, der sikrer lokalbefolkningen fuld indsigt og aktiv deltagelse i miljøspørgsmål.

Og det var netop en tiltrædelse til disse konventioner, som Stine Egede (IA) spurgte ind til under spørgetimen. Især koblede hun en tiltrædelse til Aarhus-konventionen sammen med kommende mineprojekter.

Siverth K. Heilmann (A) svarede, at han er opmærksom på problemstillingen, og at der så vidt han er orienteret bliver arbejdet på, at det skal blive muligt at tiltræde aftalerne.