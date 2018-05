Siumuts lokalafdeling: Gør noget ved Ilulissats havneforhold

redaktionen Mandag, 21. maj 2018 - 11:55

- Ilulissats vigtigste erhverv er fiskeri, og kikker man på havneforhold ligger bådene nærmest oveni hinanden, heldigvis kommer der fra kommunens side en sommerløsning på den korte bane. Fra Siumut Ilulissat ønsker vi en løsning på den lange bane med Selvstyret.

Det skriver formanden for Siumuts lokale afdeling i Ilulissat, Jørgen Kristensen, i en pressemeddelelse.

Kan have fatale konsekvenser

Han påpeger, at hvis der ikke bliver gjort noget ved havneforholdet, kan det have fatale konsekvenser.

- Der vil være store byggeaktiviteter i Ilulissat det næste mange år, og alt materiel skal forbi havnen. Der bliver flere indbyggere, flere turister, flere større både og mere der skal fragtes til byen. Alle disse faktorer, samt dem vi ikke har medtaget, gør at udfordringerne for havneforhold bliver større for hvert år, siger formanden for Siumut Ilulissat.

Den lokale afdeling mener, at man nøje skal lave en vurdering af nuværende og en fremtidig havneforholdsscenarie.

‘Værste havneforhold’

- Havneforhold, og -byggerier er Selvstyreanliggende, dog er det alarmerende at, man ikke kan finde eventuelt fem års plan for fremtidige havnebyggerier. Det finder vi meget bekymrende.

- Avannaata Kommunia er en stor bidrager for Grønlands eksport, man siger at 60-70 procent af eskport inden for fiskeri kommer fra vores kommune. Dog har vi det værste havneforhold. Derfor kan man ikke komme udenom at investering fra Selvstyret for at forbedre havneforholdene, dermed forbedre erhvervsforhold inden for alle aspekter nævnt før, lyder det fra Siumut Ilulissat.