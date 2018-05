Siumut: Qeqqata Kommunia kan overtage Kangerlussuaq

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. maj 2018 - 06:17

Qeqqata Kommunia har udtrykt ønske om at overtage lufthavnen i Kangerlussuaq, hvis de nye lufthavne bliver bygget. Erhvervsorganisationer i kommunen har bakket om planerne, om at lufthavnen skal drives videre i kommunalt regi.

Nu får de planer også opbakning fra Siumuts gruppe i Inatsisartut.

- Qeqqata Kommunea har ... udmeldt, at man påtænker, at etablere et selskab med det formål, at overtage og dermed videreføre atlantlufthavnen i Kangerlussuaq, hvilket vi fra Siumut er enige i, idet de foreliggende muligheder omkring Sisimiut og Kangerlussuaq på det erhvervsudviklingsmæssige plan, turismeområdet og ikke mindst muligheden for, at anlægge en vej imellem Sisimiut og Kangerlussuaq vil kunne sikre lufthavnsanlæggets overlevelse, sagde partiets ordfører, Anders Olsen under gårsdagens debat.

Når det gælder Narsarsuaq, er udmeldingen dog knap så klar.

- Omkring Narsarsuaqs fremtid, så regner vi fra Siumut med, at et kommende samarbejde imellem borgerne, de erhvervsdrivende, kommunen og selvstyret vil kunne afstedkomme gode og brugbare løsningsmodeller for de fremtidige scenarier, sagde Anders Olsen (S).

Ønsker afklaring

Hos Inuit Ataqatigiit mener man dog, at fremtiden for de to nuværende atlantlufthavne skal afklares inden pakke kan vedtages endeligt.

- Vi anser en stillingtagen omkring Kangerlussuaq og Narsarsuaq som at være sammenhængende med resten af lufthavnspakken, idet økonomiske konsekvenser også vedrører disse, sagde partiets formand Sara Olsvig under debatten.

- Vi mener heller ikke, at der klart er svaret på, om Kangerlussuaq i fremtiden fortsat skal benyttes militært og i forskningsøjemed. Vi ønsker at få svar på, hvad ældre og nyere aftaler med staten og amerikanerne har af konsekvenser for planerne for Kangerlussuaq. Dette har vi flere gange tidligere stillet spørgsmål om, men har aldrig fået klare svar.

Naleraq vil bevare begge

Hos Attassut undrer man sig ligeledes over, at pakken bliver fremlagt uden at fremtiden for Kangerlussuaq er afklaret.

Og også Samarbejdspartiet kræver svar på, hvad der skal ske med Narsarsuaq og Kangerlussuaq.

For Partii Naleraq er sagen klar.

- Vi i Partii Naleraq holder fast ved vores holdning, at Kangerlussuaq og Narsarsuaq forbliver åbne, sagde partiets ordfører Jens Napaattoq i sit indlæg.

Han kom ikke nærmere ind på, hvordan dette skal finansieres, men partiet ønsker samtidig, at man skal undersøge muligheden for at nøjes med 1.200 meter baner i de tre nye lufthavne.