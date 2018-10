Siumut: Medbyggerordning skal gælde for alle mindre byer

Walter Turnowsky Torsdag, 11. oktober 2018 - 09:42

I går, onsdag behandlede Inatsisartut et forslag, der skal gøre det muligt for flere i de små bosteder at få et medbyggerlån. Det skal ske ved at man hæver loftet for, hvornår man kan få lånet fra 450.000 kroner til 600.000 kroner i husstandsindkomst.

Til gengæld målrettes ordningen til kun at gælde i bygder samt i Kangaatsiaq, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit.

Sidstnævnte del af forslaget er Siumuts medlem af Inatsisartut, Anders Olsen utilfreds.

- I Siumut mener vi, at såfremt det er muligt, så skal alle byer have den samme mulighed, men vi vil dog gerne foreslå, at vi måske kan mødes om at byerne udenfor kommunens centralby får mulighed for selvbyg med hjælp, skriver han i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Forslag: Medbyggere i bygder skal få bedre vilkår

Det der går ordningen attraktiv er, at der kun er tale om et lån i teknisk forstand. Det skal nemlig ikke betales tilbage. I stedet for er det afdrags- og rentefrit i 20 år og nedskrives til nul i samme periode. Ideen er, at familier med lav indkomst skal kunne skaffe sig tag over hovedet.

- I Siumut er vi af den overbevisning, at det meget spredte bosætningsmønster vi har herhjemme skal forsvares, fordi vi mener, at vi bør sikre, at alle bosteder principielt skal have lov til at udvikle sig på alle mulige måder, hvilket derfor også er gældende for boligområdet og vores mulighed for at bo i eget hus, skriver Anders Olsen (S).

I bygderne og i mange af de mindre byer har er i de sidste par år sket en stor nedgang i antallet af selvbyghuse, og det er da også derfor, at vi i Siumut mener, at indsatsen for at få bygget flere såvel lejeboliger som enfamiliehuse så vidt muligt skal komme så mange som muligt til gavn.