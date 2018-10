Siumut: Nu må vi have den pengestrømsanalyse

Walter Turnowsky Torsdag, 04. oktober 2018 - 16:42

Kravet om en analyse af pengestrømmen har været en sikker vinder i op til flere valgkampe.

Men som vi har fortalt, så kniber det mere med at få gennemført den analyse, når det bliver politisk hverdag. Også selvom det står i den ene koalitionsaftale efter den næste. Men nu skal der ske noget, krævede Hermann Berthelsen under debatten om finansloven.

LÆS OGSÅ: Koalitionsaftale: Gammel traver går igen

- Derudover mener vi også, at det er særdeles vigtigt, at vi får undersøgt pengestrømmene imellem Danmark og Grønland hvilket ellers er pålagt Naalakkersuisut og den bør snart færdiggøres, og deles ud til medlemmerne af Inatsisartut, lød det fra ham.

- Vi skal have klarhed over om selskaberne fører deres overskud ud af landet og hvilke initiativer, der kan iværksættes for at få det helt stoppet og således, at Inatsisartut får et grundlag for at kunne skabe nogle bedre rammebetingelser for at få sat grænser herfor.