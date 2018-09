Siumut Ungdom: Bedre vilkår til seksuelt misbrugte

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 25. september 2018 - 14:38

- Der må etableres et center for seksuelt misbrugte og dem der er blevet seksuelt krænket.

Det skriver Ulrikka Holm, medlem af Siumuts ungdomsorganisation, Siumup Inuusuttunut Suliniaqatigiiffia, i en pressemeddelelse.

Bør drøftes under forhandling

Hun mener, at emnet bør blive bragt ind i koalitionsforhandlingerne.

- Problemet er stort i landet, og nu må der ske handling, så seksuelt misbrugte, og dem der er blevet krænket, får bedre vilkår. Nu må man drøfte det under forhandlingerne til koalitionsdannelse, og om hvor der kan findes midler til en etablering til det, fremhæver hun.

Må få det rette hjælp

Ulrikka Holm påpeger, at samtlige partier ved Inatsisartut-valget var enige om, at der var behov for et center på området.

- Der er allerede center for misbrug af alkohol, hash og ludomani, men den her sag ligger i en hel anden område, derfor vil jeg på det kraftigste opfordre de kommende Naalakkersuisut til at etablere dette center. For det er vores ansvar for, at de ramte får den rette hjælp, så de kan komme videre med deres liv, lyder det fra Ulrikka Holm.