'Siumut står i spidsen for at arbejdsløsheden er faldende'

Sidste uge kritiserede Jens-Erik Kirkegaard, kandidat til kommunalvalget for Siumut, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq for at have været passiv.

- Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA), har været for passiv til at finde nye investorer til udvidelsen af landingsbanen i Nuuk, sagde han blandt andet.

Mandag forsvarede medlem af kommunalbestyrelsen Malene Lynge (IA), Asii Chemnitz Narup, og spurgte Jens-Erik Kirkegaard, hvad han har opnået i sin tid som Naalakkersuisoq 'udover skandaler', som hun skrev det.

Læs: S-politiker angriber Asii: Du har været for passiv

Faldende arbejdsløshed

Nu svarer Jens-Erik Kirkegaard.

Han fremhæver, at Siumut står spidsen for, at arbejdsløsheden er faldende i Grønland.

- Da Siumut overtog Naalakkersuisut posten i 2013, var arbejdsløsheden stiget med 30 procent i løbet af de fire år, IA var ved magten.

- Fiskeriet kørte dårligt, og der var afmatning i samfundet, der var ingen økonomisk vækst. Her fire år efter Siumut vandt valget i 2013, kan vi se at arbejdsløsheden er faldende, der er igen økonomisk vækst i samfundet, fiskeriet går godt, der er igen fremgang i turismesektoren, siger han i en pressemeddelelse.

Læs: IA'er forsvarer Asii Chemnitz Narup

Boligsituationen ville være katastrofal

Og han påpeger, at Naalakkersuisut med Siumut i spidsen har brugt over 800 millioner krorner alene på de seneste fire år.

- Udvidelsen af Nuuks lufthavn er besluttet og projekteringen er i gang. Suloraq, Igimaq, Norsaq blev bygget mens de fire år Siumut er spidsen. Tænk hvis Naalakkersuisut havde regnet med at IA i Sermersooq ville bygge 800 boliger i Nuuk, som lovet i 2013.

- Og hvis Naalakkersuisut ikke havde bygget boliger i Nuuk, så ville boligsituatuationen i Nuuk have været endnu mere katastrofal end den allerede er, siger Jens-Erik Kirkegaard.

Læs: To kommuner vil have sat gang i lufthavnsudvidelser

Forstår ikke kritikken

Malene Lynge kritiserede Jens-Erik Kirkegaard, at han 'var en del af, og som absolut ingen udvikling ønskede for Nuuk, tværtimod'.

Det er ikke rigtigt, siger Jens-Erik Kirkegaard.

- Bevillinger til Nuuk har ligget omkring 200 millioner på byfordelt anlægsmidler uanset hvilken parti er i spidsen i Finanslovene siden 2013 (IA og Demokraterne finanslov) og cirka 200 millioner kroner i finanslov 2014 (Siumut og Atassut finanslov), derfor siger andet, om at Nuuk skulle være blevet prioriteret anderledes, det er en skrøne, siger han.

Læs: Siorarsiorfik – en møgsag i valgkampen

Turisme-strategien har fejlet

Han siger samtidigt, at manglen på turisme-strategien har været dyrt for Kommuneqarfik Sermersooq.

- Intentionerne var da også fine, da Kommuuneqarfik Sermersooq skrev nogle linjer om, at der skal laves en strategi på turisme området. Men desværre, som så meget andet med den nuværende politiske ledelse, blev det ikke til noget. Det er ikke godt nok.

Og han fortsætter:

- Derfor vil jeg se forandring, en turismestrategi samt tilhørende handelsplan som over en årrække skal fremme turismen i vores kommune, må udvikles hurtigst muligt.