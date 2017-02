Siumut står bag udpegelsen af Lars-Emil

Et klart flertal af Sermitsiaq.AG's læsere bryder sig ikke om, at Lars-Emil Johansen (S) skal have formandsposten i forfatningskommissionen.

Men Siumuts Inatsisartut-gruppe står bag den erfarne politiker. Partiet mener, at han er den rette mand til posten.

- Efter at man i Siumut gruppen på ganske vanlig demokratisk vis, havde haft indlæg fra de der ville stille op til Forfatningskommissionen fra Siumut, så blev formanden for Inatsisartut, Lars-Emil Johansen, valgt med absolut stemmeflertal og dermed indstillet til, at være formand for Forfatningskommissionen, skriver Siumuts politiske ordfører, Karl-Kristian Kruse.

Vivian Motzfeldt blev ligeledes foreslået til at blive medlem af Forfatningskommissionen, oplyser han.