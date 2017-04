Siumut sætter sig tungt på Qeqqata

Med et absolut flertal kan man også sætte sig på de tungeste poster ud over den eftertragtede borgmesterstol. Og det har Siumut også i den grad gjort i Qeqqata Kommune, hvor Malik Berthelsen allerede på valgaftenen kunne glæde sig til at sætte sig i borgmesterstolen.

Efter forhandlinger ser fordelingen af de øvrige poster således ud: