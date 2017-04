Siumut til Royal Greenland: Flyt 200 job til Grønland

- Når nu dette sker i en tid hvor ledelsen af landet, som sådan er i en særdeles udfordrende situation, er det særlig flot, at man overfor landet som sådan og ikke mindst overfor befolkningen, kan vise et resultat, der kommer alle til gode og som i et fremtidsperspektiv giver grundlag for, at vi kan nære de bedste forhåbninger, skriver Siumuts politiske ordfører Karl-Kristian Kruse i en pressemeddelelse.

Flere indhandlingssteder

Han oplyser, at Siumuts politiske gruppe i Inatsisartut ikke et sekund er i tvivl om, at der rundt omkring i landet på de forskellige bosteder findes indhandlingsanlæg, der kan udvikles til fordel for endnu bedre resultater for Royal Greenland.

I dag arbejder 2.769 medarbejder i selskabet og igennem det seneste år er medarbejderstaben i Grønland blevet udvidet med 200 personer. I Danmark, hvor salgsafdelingen er placeret, sidder 197 medarbejdere. Det er den gruppe, som Siumut gerne ser bliver flyttet til Grønland.

Hjemfør salgsafdelingen

- Siumut opfordrer til, at man grundigt overvejer muligheden for, at de mange ansatte i salgsafdelingen i Danmark kan hjemføres, hedder det i meddelelsen.