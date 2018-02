Siumut til RAL: - Få styr på situationen

Siumut slutter sig nu til koret af dem, der opfordrer Royal Arctic Line til at reagere på den kritik, som rederiet i den seneste tid har været udsat for.

- Vi har fra Siumut ikke kunnet undgå, at lægge mærke til, at omlægningen af fragtsystemet for at opnå bedre resultater i forhold til det internationale marked desværre har ramt alle i samfundet, skriver partiets politiske ordfører, Jess Svane i en pressemeddelelse.

- Vi skal derfor opfordre til, at man hurtigst muligt får styr på dette og får situationen rettet op og under kontrol.

Opfordrer Naalakkersuisut til at reagere

RAL selv har dog svært ved at genkende den kritikken.

- Royal Arctic Line stiller sig derfor uforstående overfor den generelle og til tider voldsomme kritik der er observeret i de seneste par uger. Kritikken er ubegrundet i forhold til vores operation, skrev selskabet fredag i en pressemeddelelse.

Men Jess Svane (S) mener, at Naalakkersuisut må reagere.

- Vi ser og hører debatten løbende i diverse debatfora. Derfor skal vi opfordre Naalakkersuisut om at indlede drøftelser med RALs ledelse for at få løst problemerne, da selskabets service område vedrøre hele samfundet, skriver han.

Glæder sig over nyt transportsystem

Men RAL selv mener altså, at de nu har fået styr på hovedparten af de problemer, som omstillingen til det nye fragtsystem medførte sidste år.

- Vores regularitet i besejlingen er normal fra januar 2018, årstiden taget i betragtning og container håndtering er stabil, hedder det i selskabets pressemeddelelse..

Det er da også ros fra Siumut for selve den overordnede plan om grundlæggende at ændre besejlingen af Grønland.

- Vi har store forventninger til Royal Arctic Lines planer om direkte skibsanløb fra mere end ét land, ligesom der er planer om, at skabe direkte fragtruter til de lande vi eksporterer vore produkter til, lyder meldingen fra Jess Svane.