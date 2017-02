Siumut-medlem frygter cyber-angreb

Frygten for at fremmede magter får adgang til følsomme oplysninger får nu medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut, til at reagere og afkræve Naalakkersuisut et svar.

Han ønsker at vide, om den offentlige forvaltning i Grønland har særlige regler og procedurer på dette område.

Begrundelsen

Han begrunder blandt andet sit spørgsmål med, ”hvorvidt Naalakkersuisut kan garantere for, at enkeltstående personfølsomme data og oplysninger med cpr.nr. påtrykt, ikke blot ligger frit fremme og er åbenlyst tilgængelige for alle og enhver”.

Og så forventer han en procedure, så der ”forefindes elektroniske dokumenter, som ikke må opbevares i IT-systemerne. Her tænkes på eventuelle cyber-angreb, hvor landets interesser kan komme i hænder på kriminelle eller mennesker, der ikke har tilladelse til, at se disse dokumenter”.

Senest om 10 dage skal Naalakkersuisut have sendt et svar til Ineqi Kielsen.