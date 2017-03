Siumut efter krisemøde: Vi står sammen

Under overskriften ”Siumutterne har ikke været splittet, meningsytring er en rettighed” skriver partiets gruppeformand i Inatsisartut Jens Immanuelsen og den politiske ordfører Karl-Kristian Kruse, ”at vi står last og brast sammen, og at vi arbejder videre hånd hånd”.

Dokumenteret strid

Den åbne strid mellem Kim Kielsen og Lars-Emil Johansen, som aviserne AG og Sermitsiaq har dokumenteret i den seneste tid via interviews med begge parter, har åbenbart fået de involverede til at indse, at det kunne true partiets resultater ved det kommende kommunalvalg.

Medlemmerne af såvel Inatsisartut og Naalakkersuisut var indkaldt til mødet, hvor striden blev bilagt.

Stridsmænd mødes en gang månedligt

I pressemeddelelsen fra Siumut fremgår det, at de to stridsmænd fremover og en gang om måneden vil mødes, så de sikrer en ”fortsat god dialog”.

- Vi vil ikke mindst slå fast, at Vort elskede Land og dets borgeres ve og vel står som den vigtigste prioritet, hvilket vi står sammen om sammen med vores koalitionspartnere, lyder det fra partiet.