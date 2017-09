Siumut vil ikke rulle nedskæringen af ICC tilbage

Tilskuddet til ICC skal ikke sættes op i nærheden af det tidligere niveau.

Det fastslog Siumuts ordfører Jens Immanuelsen under debatten om næste års finanslov.

Forslag om forhøjelse

Af forslaget til finansloven fremgår det, at Naalakkersuisut ønsker at hæve tilskuddet fra 3 millioner kroner til 4 millioner kroner.

- Med forhøjelsen er bevillingen i bedre overensstemmelse med hvad ICC har modtaget i tilskud i tidligere finansår, hedder det i finanslovsforslaget.

S har arbejdet for at nedsætte tilskud

Men den er Siumut altså ikke med på, da forhøjelsen sker:

- Til trods for, at vi i de senere mange år har arbejdet på, at få nedsat tilskuddet til ICC, hvorfor vi har svært ved, at skulle godkende en forhøjelse og må sige fra, sagde Jens Immanuelsen under debatten i går.

Debat om nedskæring

Det skabte en del debat, da det daværende Naalakkersuisut i 2014 skar tilskuddet ned fra 5,3 millioner til 4,4 millioner og året efter med yderligere 1 million.

Oprindeligt var det planen at skære tilskuddet med 1 million om året for til sidst helt at udfase det. Men i 2016 blev nedskæringen blot på 400.000 kroner og siden har tilskuddet holdt sig på 3 millioner.

Inuit Ataqatigiit har hele tiden været imod de kraftige nedskæringer. Således foreslog den nuværende naalakkersuisoq for finanser, Aqqaluaq B. Egede, at tilskuddet skulle forhøjes med 2 millioner i forbindelse med 2015-finansloven.

Hårde forhandlinger

Men Aqqaluaq B. Egede (IA) kommer altså til at se frem til hårde forhandlinger med Siumut, når det gælder forhøjelsen på 1 million.

- Siumut mener, at denne forhøjelse snarere skal overflyttes til en prioriteret indsats til områder der trænger til forbedringer, og denne påtænkte forhøjelse til ICC på op til 4 mio kr. skal derfor benyttes til andre formål, og tilskuddet til ICC skal derfor udgøre 3 mio. kr. i finanslovsforslaget og i de efterfølgende budgetoverslags år, sagde Jens Immanuelsen under debatten.