Siumut går efter samarbejde med Naleraq i Qaasuitsoq Avannarleq

Partii Naleraq er Siumuts foretrukne partner i landets nordligste kommune.

- Vi har haft kaffemøder med alle partierne, og herefter har bestyrelsen besluttet, at vi arbejder på at indgå en aftale med Partii Naleraq, siger Siumuts borgmesterkandidat Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Siumut har et flertal på et enkelt mandat i overgangsudvalget i Qaasuitsoq Avannarleq, så Palle Jerimiassen er på forhånd sikker på, at han kan sætte sig i borgmesterstolen.

- Selvom vi har et absolut flertal, så har vi hele tiden sagt, at vi ønsker et bredt politisk samarbejde, siger Palle Jerimiassen.

Falder aftalen med Partii Naleraq på plads, så vil den kommende borgmester råde over et flertal på 11 ud af de 17 pladser i overgangsudvalget.

- Vi har netop modtaget en oversigt over deres krav, som vi nu vil vurdere, siger Palle Jerimiassen.

Han regner med, at de egentlige forhandlinger vil fortsætte i løbet af eftermiddagen og aftenen.

Selvom Partii Naleraq er den fortrukne partner, så står døren også stadig åben overfor, at Atassut tilslutter sig samarbejdet.

- Vi har sendte Atassut et notat med vores krav til dem, hvis de ønsker at indgå en aftale med os, forklarer Palle Jerimiassen.

Hvis Atassut kan gå med til det, så råder de tre partier over 14 pladser.

Inuit Ataqatigiit har tidligere i dag meddelt, at de går i opposition.