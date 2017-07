Siumut: Farvel Danmark eller...

Hovedbestyrelsen i Siumut vil under partiets landsmøde sidst i denne måned fremlægge forslag til ændring af partiets målsætninger om selvstændighed. Der bliver nu lagt op til eventuelt to folkeafstemninger. En forfatning samt om løsrivelse fra Danmark også betyder oprettelse af en republik.

Det skriver AG.

Medlem af Naalakkersuisut for selvstændighed, Suka K. Frederiksen, meddelte ellers så sent som i midten af juni, at hun ikke har planer om at sende et forslag til en forfatning til folkeafstemning.

Men den holdning deles ikke af alle.

Siumuts partiformand Kim Kielsen ønsker at gå mere konkret til værks, når forfatningskommissionen om et par år ventes at fremlægge sin betænkning.

- En godkendelse af forfatningen gennem en folkeafstemning skal bane vejen for indførelse af selvstændighed, står der i forslaget til ændring af Siumuts målsætninger, som formanden for Siumut Kim Kielsen vil fremlægge den 27. juli under landsmødet.

