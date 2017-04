Siumut beroliger: Vi står stadig sammen

- Der er ikke sket ændringer i Siumuts politiske målsætninger og visioner - heller ikke omkring de fremtidige arbejdsopgaver - vi står sammen om vor politik og arbejdet fortsætter.

Det skriver Siumuts politiske ordfører, Jess Svane, i en pressemeddelelse.

Læs: Vittus Qujaukitsoq: Jeg forlader Naalakkersuisut

Samme politiske mål

- Desværre valgte et medlem af Naalakkersuisut (Vittus Qujaukitsoq red.) selv at trække sig, hvorefter formanden for Naalakkersuisut måtte tilpasse sig de nye omstændigheder, siger Jess Svane.

Og han siger, at arbejdet fortsætter, til trods for, at Vittus Qujaukitsoq forlod sit post som naalakkersuisoq.

Læs: Karl-Kristian Kruse tilbage som naalakkersuisoq

- Fra Siumuts gruppe vil vi gerne gøre det klart, at der ikke er ændret i vore politiske mål, ligesom der heller ikke er foretaget ændringer i landsstyrekoalitionens arbejde, som fortsætter uændret, fremhæver Jess Svane.

- På det foreliggende grundlag glæder vi os fra Siumut til, at fortsætte vores arbejde i fællesskab og i en fortsat god samarbejdsånd, lyder det fra Jess Svane.

Læs: D: Naalakkersuisut står svækket