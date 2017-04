Siumut og Atassut går sammen i Qaasuitsoq Avannarleq

Atassut bliver Siumuts partner i Qaasuitsoq Avannarleq. Det skriver de to partier i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder at Siumut, ikke overraskende, får borgmesterposten og Atassut sætter sig på posten som viceborgmester.

Det er endnu ikke offentliggjordt, hvem der bliver viceborgmester, men Atassuts stemmesluger, Aqqalu Jerimiassen har god chancer for at sætte sig på posten.

LÆS: Siumut går efter samarbejde med Naleraq i Qaasuitsoq Avannarleq

Klokken 11.00 i dag vil parterne offentliggøre selve aftalen imellem dem.

For to dage siden lød meldingen fra den kommende borgmester Palle Jerimiassen stadig, at Siumut gik efter en aftale med Partii Naleraq.

LÆS: Borgmester med lavt stemmetal

Samtidig havde partiet dog sendt sine krav til Atassut, krav som man må være bleve enige om.

Demokraterne mener ikke, at der har været ført seriøse forhandlinger med alle parter.

- Vi er blevet inviteret til et indledende kaffemøde, men har derudover intet hørt fra Siumut. Det er vi ærgerlige over, da det desværre vidner om, at Siumut har i sinde at regere kommunen med det smallest mulige flertal, siger Lena Ravn Davidsen, der er parrtiets enlige medlem af kommunalbestyrelsen.

LÆS: Aqqalu Jerimiassen: Her er mine krav i forhandlingerne

Hun siger, at en styrkelse af folkeskolen, nedbringelsen af antallet af børnesager og en styrkelse af erhvervsudviklingen vil være hendes mærkesager i de kommende fire år.