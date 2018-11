Siumut-afdeling kræver Kielsens afgang

Redaktionen Torsdag, 01. november 2018 - 09:17

Opfordringen til Kim Kielsen, som KNR har viderebragt, stammer fra Siumuts lokalformand i Sisimiut Dorthe Isaksen.

Ifølge meddelelsen mener Siumut Sisimiut, at Landsformanden for Siumut ikke ser realistisk på samfundsforholdene, og at samfundet bliver narret af urealistiske tal omkring lufthavnsprojekterne, skriver KNR.

Lokalafdelingens udmelding kommer samme dag som den store lufthavnspakke skal andenbehandles i Inatsisartut.

Afdelingen mener ifølge KNR, at lufthavnspakken er et eksempel på, at man glemmer yderdistrikternes vanskelige forhold.