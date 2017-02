Siumut: Ægtefæller dominerer på arbejdspladser

Kan man godt være kærester og passe sit job på samme arbejdsplads, som om man bare var kolleger?

Det spørgsmål bliver ofte debatteret - ikke mindst i kantinerne på arbejdspladserne - og nu bringer Siumuts Nikolaj Jeremiassen, medlem af Inatsisartut, spørgsmålet op i Naalakkersuisut.

Nikolaj Jeremiassen er nemlig bekymret for, om det, der foregår mellem de ansatte på de selvstyreejede virksomheder, er helt i orden.

- Det er desværre almindeligt kendt, at de selvstyreejede virksomheder har været udsat for samlevende eller ægtepar, der begge sad i ledelsen og derfor gennemførte den daglige ledelse, som om det var deres privatejede virksomhed, hvorfor jeg gerne vil have oplyst, hvilke regler der træder i kraft overfor medarbejdere, der er nært knyttet til hinanden og som arbejder sammen i ledelsen, anfører politikeren fra Siumut overfor Naalakkersuisut.

Ni af ti har kæresteregler

At der er nedskrevne retningslinjer, som regulerer forholdene for kærestepar på jobbet er efterhånden udbredt i mange lande.

Et skøn fra formanden i Dansk HR (videnscenter for HR-afdelingerne), Kim Staack Nielsen, lyder på, at 90 procent af de 1000 største danske virksomheder har vedtaget regler for kæresteforhold på arbejdspladsen, en såkaldt kærestepolitik.

Kan blive “fyret” for kæresteri

Det fremgår af en undersøgelse, som det danske videnscenter for arbejdsmiljø har foretaget.

Reglerne kan blandt andet handle om, at en ansat skal fortælle sin leder, hvis han eller hun får et forhold til en kollega, men reglerne kan også handle om, at virksomheden har ret til at omplacere en medarbejder, der bliver kæreste med chefen eller i værste fald; at man bliver pålagt at skifte arbejdsplads.

Knap 50 % oplever kæresteproblemer

I forbindelse med undersøgelsen i Magasinet Arbejdsmiljø kom det frem, at næsten hver anden af de medvirkende arbejdstagere har været kærester med en på jobbet, og mindst lige så mange har oplevet, at kæresteforhold på jobbet skaber konflikter.

Hver fjerde har desuden oplevet, at en kollega er blevet forflyttet eller fyret på grund af et kæresteforhold eller en affære.

Chefer favoriserer kæresten

De konflikter, der opstår i forbindelse med kæresteforhold på arbejdspladsen handler især om sladder, dårlig stemning og samarbejdsvanskeligheder, viser undersøgelsen også.

Hvis det er en leder, der bliver kærester med en underordnet angiver 63 procent desuden, at der opstår alvorlige problemer med forskelsbehandling.