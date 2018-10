Sisimiut: Tele-Post slår dørene op for nyt center

redaktionen Mandag, 01. oktober 2018 - 12:07

Den nye Tele-Post-butik i Sisimiut giver mulighed for tættere kontakt med kunderne, og kunderne får mulighed for i højere grad selv at se nærmere på produkterne, inden de køber dem.

- Dertil kommer der øgede muligheder for selvbetjening via iPads, hvor kunderne kan tanke Tusass eller finde deres pakke via Track & Trace, oplyser det selvstyreejede teleselskab i en pressemeddelelse.

Centerleder Vivi Gudmundsen Lennert ser frem til butiksåbningen.

- Jeg glæder mig til at tage imod kunderne i vores nye butik. Vi ved, at det har været længe undervejs, men jeg føler, at vi med den nye butik kan løfte vores serviceniveau endnu højere til glæde for kunderne, siger hun i pressemeddelelsen.

I forbindelse med åbningen af det nye center vil der kaffe og kage for alle.