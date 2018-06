Sisimiut: Ny centerleder på Arctic DTU

Redaktionen Mandag, 25. juni 2018 - 19:00

Den 1. august tiltræder Susanne Hanson stillingen som centerleder for Arctic DTU. Hun kommer fra en ledende stilling hos Teknologisk Institut og har mange års erfaring med arktisk forskning.

- Forståelse for de fysiske, klimatiske og samfundsmæssige rammer er afgørende, når vi arbejder med forskning og teknologiudvikling målrettet arktiske egne. Susanne Hanson kombinerer faglig viden om arktiske forhold med en strategisk forståelse, der giver DTU et godt udgangspunkt for at styrke og udvide vores aktiviteter i såvel Grønland som resten af Arktis, forklarer DTU’s forskningsdekan, Katrine Krogh Andersen.

Universitetscenter

En af Arctic DTU’s opgaver bliver at videreføre planen om at udvide DTU’s aktiviteter i Grønlands næststørste by Sisimiut, så der kommer et decidereret universitetscenter i byen. Denne plan er kendt som Vision 125 og bliver udviklet i løbende samarbejde med Grønlands Selvstyre.

- Med Susanne Hanson som ny centerleder for Arctic DTU står vi stærkt til at udbygge og udvikle vores aktiviteter i Sisimiut i fællesskab med vores gode samarbejdspartnere i Grønland og på tværs af hele DTU, siger institutdirektør Niels-Jørgen Aagaard, som indtil 1. august fungerer som centerleder for Arctic DTU.

International erfaring

Susanne Hanson har erfaring med forskning i geofysik i såvel Arktis som Antarktis. Hun kommer også med erfaring fra flere internationale forskningsinstitutioner, som ruster hende godt til rollen som spydspids for DTU’s internationale arktiske aktiviteter.