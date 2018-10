Sisimiut er landets bedste lufthavn

Redaktionen Mandag, 29. oktober 2018 - 17:49

Sisimiut Lufthavn blev både hædret med prisen som Årets Lufthavn og med Årets Kvalitetspris ved det årlige møde for lufthavnschefer i Mittarfergarfiit.

- Sisimiut Lufthavn er udnævnt som årets lufthavn, da lufthavnen går forrest på en hel række områder, skriver direktør i Mittarfeqarfiit, Marie Fleischer i en pressemeddelelse.

- Sisimiut Lufthavn udviser ekstraordinær økonomisk ansvarlighed, hvor ledelsen viser mod og handling – også selvom det ikke er populært. Som begrundelse er også, at Sisimiut Lufthavn er kendt for altid at hjælpe andre lufthavne når der er behov.

- Alle på lufthavnen tager aktivt del i lufthavnsdriften – også lufthavnschefen - hvad enten det er når der skal bæres kufferter, opretholde lufthavnsbredskabet eller når der skal ryddes op i terminalen efter vores kunder.

Lufthavnschefen i Sisimiut Lufthavn, Bo Olsen var meget beæret og gav æren for prisen videre til sine medarbejdere og var overbevist om at prisen motiverer til at fortsætte indsatsen og gøre det endnu bedre fremover.

Udover ’Årets Lufthavn’ uddeles også ’Årets Kvalitetspris’, som i år også gik til Sisimiut Lufthavn for en dens positive og forandringsparate tilgang til fortsat at arbejde med sikkerhedskulturen i lufthavnen.