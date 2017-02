Når sirenen lyder, kommer de

Når sirenen lyder har de troligt igennem årene trådt til for at redde, hvad reddes kan.

- Ja, det er en livstil at være brandmand. Mens alle andre flygter fra en brændende bygning, løber brandmændene dertil for at slukke branden, siger beredskabschef Ole Kreutzmann i en pressemeddelelse.

Følgende blev fredag den 3. februar hædret:

Beredskabsmester Karl Peter Lerch, blev brandmand i Sisimiut den 1. februar i 1992, og har derfor fået tildelt Dronning Margrethe II ́s hæderstegn for 25 års tjeneste. Karl Peter Lerch startede oprindelig i 1991, dog uden at blive registreret som brandmand.

Beredskabsassistent Abel Olsen startede som brandmand den 1. januar 2003 i Akunnaaq. Og efter nogle års pause startede han igen som brandmand i Sisimiut og kan nu holde 10 års jubilæum.

Beredskabsassistent Seth Lyberth startede sin karriere som brandmand den 1. februar 2007 i Sisimiut, og holder dermed 10 års jubilæum. Seth Lyberth har som de andre to løbende opkvalificeret sig inden for redning og brand.

Borgmester takkede familierne

Borgmester Hermann Berthelsen udtrykker også sin tak for de tre brandmænds mangeårige indsats, og nævner også deres koner, kærester og familier, som holder skansen derhjemme, når alarmen lyder og brandmændene må tage af sted for at slukke en brand eller deltage i en redningsaktion.

Igennem årene er 17 brandmænd blevet hyldet for deres tro tjeneste. 13 for 10 år, én for 20 år og tre for 25 års tjeneste.