Siorarsiorfik-rådgiver vil betale honorar tilbage til dansk kommune

Projektet med at bygge den nye bydel Vinge er endt med en millionregning til Frederikssund Kommune. Nu har kommunen fået udarbejdet en intern redegørelse, som P4 København har fået indblik i.

Ifølge P4 København er der blevet begået stribevejr af fejl både af kommunen selv og af dens rådgivere. En af de rådgivere er Per Bendix Consult, der ligeledes var rådgiver for Kommuneqarfik Sermersooq under udarbejdelsen af Siorarsiorfik-projektet.

Ifølge redegørelsen fra Frederikssund har han tilbudt at betale 700.000 kroner tilbage. Kommunens forvaltning anbefaler dog, at man skal takke nej til det tilbud. Kommunens borgmester har tidligere meldt ud, at man overvejer et sagsanlæg.

Adokatfirmaet Horten, der ligeledes var rådgiver, har tilbudt at betale 8,75 millioner kroner tilbage. Redegørelsen peger dog også på, at kommunen selv heller ikke har levet op til sit ansvar. Blandt andet overså man, at aftalen med de private aktører var skruet således sammen at ”kommunen skulle bære størstedelen af de økonomiske risici”.

Byrådet i Frederikssund skal i aften drøfte redegørelsen.

Nuuk City Development, det i dag står for Siorarsiorfik-projektet, er der dog ikke noget at frygte. Selskabet direktør Jens B. Frederiksen har tidligere sagt til KNR, at Per Bendix Consult i praksis stort set er ude af projektet i Nuuk.