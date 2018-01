Den simpleste styrketræning mindsker risiko for tidlig død

Træningssessioner behøver slet ikke foregå i fitnesscenteret, der ofte føles så langt væk. Det viser et nyt studie, skriver forskere på Videnskab.dk.

Kropsvægtbærende øvelser som mavebøjninger og armbøjninger holder nemlig døden i armslængdes afstand lige så godt som andre vægtbærende motionsformer.

Vores studie rekrutterede mere end 80.000 forsøgsdeltagere, der var over 30 år gamle, som var bosiddende i England eller Skotland mellem 1994 og 2008, og som i gennemsnit blev fulgt i 9 år.

I slutningen af ​​opfølgningsperioden beregnede vi deres dødsrisiko i forhold til de styrkefremmende øvelser og hvor meget de motion, de foretog.

Forsøgsdeltagerne, der rapporterede, at de foretog styrkefremmende motion (blandt andet i fitnesscenteret), dyrkede i gennemsnit motion 60 minutter om ugen.

Forsøgsdeltagerne, der rapporterede, at de fortog kropsvægtbærende øvelser, motionerede i gennemsnit 50 minutter om ugen.

Træningssessioner i enten fitnesscenteret eller i form af kropsvægtbærende øvelser reducerede risikoen for tidlig død med omkring 20 procent.

Kræftrelaterede dødsfald faldt med 24-27 procent, men kun en lille mængde evidens viste, at mere motion var bedre.

Læs også på Videnskab.dk: Apps får motionsudfordrede op af sofaen

Vi sammenlignede også risikoen for forsøgsdeltagerne, der opfyldte anbefalingerne om 2 styrkefremmende motionssessioner om ugen, med de forsøgsdeltagere, der opfyldte anbefalingerne om 150 minutters aerob fysisk aktivitet om ugen (eksempelvis gang) eller 75 minutters intens aerob fysisk aktivitet per uge (såsom løb).

Sammenlignet med inaktivitet reducerede forsøgsdeltagerne risikoen for tidlig død med 16-18 procent i begge tilfælde.

Men resultaterne om risikoen for kræftdødeligheden fortalte en helt anden historie.

De forsøgsdeltagere, der udelukkende opfyldte anbefalingerne om 2 styrkefremmende (anaerobe) motionssessioner om ugen, havde 31 procent lavere risiko for at dø af kræft.

Der var ingen reduktion i risikoen for kræftdød blandt de forsøgsdeltagere, der udelukkende opfyldte anbefalingerne om aerob fysisk aktivitet.

Reduktion af risikoen for at dø af hjertesygdom var derimod udelukkende associeret med aerob fysisk aktivitet (21 procent reduktion).

Læs også på Videnskab.dk: Dansk forskning: Derfor kan motion bremse kræft

Det vigtigste i valget af motionsform er, at den kan integreres i hverdagen og den daglige rutine, samt at vi bliver ved på lang sigt, og nu ved vi desuden, at fordelene er sammenlignelige med fitnesscenterets sessioner og aktiviteter, ifølge Videnskab.dk.

En tur i fitnesscenteret kan virke skræmmende eller uoverkommelig for mange mennesker – så hvorfor ikke lave nogle gode gammeldags arm- og mavebøjninger derhjemme, i parken, i gården, eller endda på kontoret.

Andre artikler fra Videnskab.dk:

Forsker: Tab dig effektivt: Her er årets 3 bedste råd fra forskerne

Forskere: Hurtigt vægttab er bedst

Motion er ikke den bedste måde at tabe sig på