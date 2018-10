Simon sygemeldt: Vittus haster hjem fra Oslo

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 30. oktober 2018 - 12:45

OBS: Er opdateret kl. 13.45 med nye oplysninger.

Simon Simonsen blev af sin læge rådet til at stoppe det politiske arbejde i de næste fire uger på grund af stress.

Sygemeldingen udfordrer Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen, fordi den ambitiøse lufthavnspakke ikke mindst lå på skuldrene af Simon Simonsen.

Vittus haster hjem

Sermitsiaq.AG erfarer, at Naalakkersuisoq for Finans Vittus Qujaukitsoq er hastehjemkaldt fra et møde i Nordisk Råd i den norske hovedstad Oslo.

Vittus Qujaukitsoq har nemlig fået opgaven at stå i spidsen for Naalakkersuisut under behandlingen af lufthavnspakken.

Det var tirsdag morgen, at Simon Simonsen måtte meddele sin formand, at han måtte tage sygeorlov.

Med sygeorlovens længde vil det være umuligt for Simon Simonsen at sætte sit kontrafej på en af de vigtigste anlægslove i Grønlands historie. Tredje- og sidstebehandling af lufthavnspakken i Inatsisartut er programsat til den 15. november.

På Nordisk Råd, som Vittus Qujaukitsoq pludselig måtte forlade i al hast bliver der senere i dag uddelt fem eftertragtede priser. Hastehjemkaldelsen betyder, at Grønland nu kun er repræsenteret under prisuddelingen ved formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, når det gælder politikere på øverste hylde.