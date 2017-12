Simon Lynge: - Der er virkelig meget vi kan tilbyde verden

Måske kendetegnende for Simon Lynge travle professionelle liv, mødes vi i en hotefoyer i København nogle uger før jul. Samtalen starter med at handle om at fejre jul langt fra fødelandet; men den drejer sig hurtigt i en mere filosofisk retning.

Han forklarer, at afstanden har givet ham et lidt andet perspektiv på Grønland.

- For mig at se har Grønland noget helt unikt. Grønland har en mulighed for at være et forbilledligt land for resten af verden, siger Simon Lynge.

Den grønlandske sjæl

Han mener, at man børe være opmærksom på, at noget af det helt særlig ikke går tabt, når man forsøger at skabe udvikling i landet.

- Menneskesjælen i Grønland er også unik, syntes jeg.

- Den har en dybde og en varme, og der er sådan en naturlig medmenneskelighed, fordi livet er hårdt. Og alle ved, at livet er hårdt. Så der er mere umiddelbar empati imellem mennesker.

- Hvis der er nogen, der oplever noget virkelig svært, så er det ok at være ked af det. Det er ok, at man kan sidde i et rum og virkelig være triste sammen og græde i timevis. Og det er en gave. Det er noget vi skal holde fast i, den her nærhed, der er.

Julen er magisk for Simon Lynge

På vej mod klippekanten

Simon Lynge forklarer, at han sagtens kan forstå, at man ønsker at skabe udvikling i samfundet, ikke mindst af hensyn til dem, der savner et arbejde eller enddog en bolig. Han mener blot ikke, at man blindt bør følge den vestlige verdens model.

- Sådan som jeg ser det, så er hele den vestlige verden lige nu på et tog, som kører i fuld fart imod en klippekant, som den er på vej til at køre ud over. Vi har jo ikke uendelige ressourcer på denne planet.

- Værdien ligger ikke i jorden

Simon Lynge kan sagtens se, at de penge, der ville kunne tjenes på uran, olie og lignende vil kun skabe en hurtig udvikling til glæde for samfundet. Han tror bare, at den langsigtede pris kan blive høj, hvis ikke man tænker sig om.

- Det værdifulde i Grønland ligget ikke i jorden, det ligger ikke inde i fjeldet, det ligger i menneskene.

Simon Lynge: - Jeg kan savne barnet i mig selv

Og selvom han er bevidst om, at han dermed ikke giver noget svar på, hvor pengene skal komme fra, så vil han dog gerne mane til eftertanke.

- Det handler om at finde styrken til at anerkende, hvor unik, den grønlandske sjæl er. Og at der er virkelig meget, som vi kan tilbyde verden.