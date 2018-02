Simon Lynge nomineret til amerikansk pris

Den grønlandske singer/songwriter Simon Lynges seneste plade 'The Map of Your Life' er netop blevet nomineret til 'Best Pop Album' ved Independent Music Awards i USA. Prisoverrœkkelsen finder sted d. 30.-31. marts i Lincoln Center i New York.

'The Map of Your Life' er Simon Lynges tredje album og blev udgivet i 2016. Det er det, der indeholder ørehængerne 'Drumbeat'og 'Halleluja'. Begge numre er blevet spillet flittigt i radioen både i Danmark, USA og Canada.

Simon Lynge er i øjeblikket i England og Wales for at indspille sin fjerde plade, som udkommer i efteråret 2018.