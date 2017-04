Simon Lynge om intimkoncert: Det bliver med nye sange

Simon Lynge behøver ikke nogen detaljeret præsentation. Den grønlandskfødte singer-songwriter har spillet koncerter over hele Europa og USA og er den første grønlænder, der har fået udgivet et album i Storbritannien.

På lørdag spiller han på Manhatten Nightclub i Nuuk, hvilket han glæder sig rigtig meget til. Der er dog én enkelt ting, der godt kunne have været anderledes.

- Der er godt nok meget sne. Jeg må indtrømme, at jeg havde håbet på lidt mere forår, siger han i telefonen med et lille grin til følge, da Sermitsiaq.AG fanger ham på hans telefon.

Nye sange på setlisten

Simon Lynge har endnu ikke besluttet sig for, hvilke sange han kommer til at spille. Den slags beslutter han sig først for lige inden, han går på scenen. Men han kan godt garantere, at der vil blive spillet nogle nye toner for publikum.

- Jeg skriver jo nye sange hele tiden, det er en del af mit liv. Bare sidde med en guitar og være kreativ. Så der kommer nok til at være en eller to nye sange på setlisten, siger Simon Lynge.

Han vil dog ikke uddybe, hvornår en eventuel ny plade kunne være på gaden.

- Jeg har et par musikvideoer, som jeg arbejder på, og så er jeg så småt i gang med at planlægge en ny plade. Men det vil jeg helst ikke siget noget om endnu.

Intim koncert

Musikeren ser også frem til koncerten lørdag, fordi det foregår et lidt mindre sted, så stemningen bliver mere intim.

- Man er tættere på publikum og det gør, at det er nemmere at interagere med folk. Det føles lidt mere, som om det var en privat fest i en stue, siger Simon Lynge, der derudover har lagt mærke til en tendens i samfundet.

Hav det sjovt

- Jeg synes, at der er en form for tendens, hvor man er blevet enige om, at de bedste ting hører ungdommen til. Det er jeg overhovedet ikke enig i.

Den grønlandske musiker fylder i år 37. Hvis han havde muligheden for at give den 17-årige Simon Lynge ét godt råd, så skulle det være ikke at tage tingene så seriøst.

- Livet er lang og hav det sjovt. Jeg var en meget gammel og moden teenager, fordi der var nogle omstændigheder i mit liv, der gjorde, at jeg meget hurtig skulle være fornuftig og ansvarsfuld. Der er jeg blevet en del mindre autoritetstro med årene, nok fordi det er så åbenlyst for tiden, at de ting, der bliver påduttet af autoriteterne, ikke nødvendigvis er de rigtige, fortæller Simon Lynge.

Den grønlandske musiker bor i dag i Port Townsend i USA.