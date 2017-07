Sikuki skaber et kraftcenter i Nuuk

Endnu inden Sikuki Nuuk Harbour er åbnet, har den nye atlanthavn på Admiralitetsøerne i Nuuk tiltrukket en række store projekter, som alle har det til fælles, at de er afhængige af en hurtigt og nem adgang til skibstransport.

Det skriver Sermitsiaq.

Tre virksomheder, som i dag ligger på Industrivej i Nuuk, planlægger at samle deres aktiviteter til Admiralitetsøerne.

Desuden vil flytte- og speditionsfirmaet Usisaat på et 18.000 kvadratmeter erhvervsareal vil opføre et 6.100 kvadratmeter industribyggeri til eksport af gletsjermel og bådhotel.

Royal Greenland ønsker at opføre en fiskefabrik med tilhørende administration og Aalborg Havn ønsker at opføre et frysehus på et areal på sammenlagt 14.000 kvadratmeter.