SIK's feriefond betaler 469 familiers ferierejse

Formålet med SIK’s fond er at betale billetudgifter ved ferierejse til lønmodtagere. Hvis man skal komme i betragtning, skal man være ansat på SIK-overenskomst og arbejdsgive-ren skal være bidragsyder til fonden. Og for at sikre, at flere kan få glæde af fonden, er der en regel om, at man ikke kan deltage i lodtrækningen, hvis man inden¬ for de sidste fi-re år er blevet udtrukket.

Kilde: SIK