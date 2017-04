De sikre tegn på at du bør sige dit job op

Selv om du måske længe har gået med følelsen af, at dit job ikke længere matcher dine behov, mål og ønsker, så kan det nogle gange være svært at tage det næste skridt og sige op.

Ikke desto mindre kan det være den eneste rigtige løsning, fortæller ekspert i arbejdsglæde Arlette Bentzen fra Arbejdsglædenu.dk.

Tidligere undersøgelser viser, at hver tredje af os har mindst én dårlig dag på arbejdet om ugen, hvor vi har det skidt på jobbet og arbejdsglæden helt mangler.

Og har man det sådan, skal gøre noget ved det, mener Arlette Bentzen.

- Nogle gange er det procedurer og arbejdsgange, der dræner energien, andre gange er det mennesker, der påvirker din arbejdsglæde negativt, siger hun.

Og har du allerede gjort, hvad du kunne for at rette op på det, der ødelægger din arbejdsglæde, så bør du ifølge eksperten stille dig selv to afgørende spørgsmål, hvis du overvejer at sige op.

- Det første spørgsmål, som mange rigtig nok stiller sig selv, er: Hvad mister jeg, hvis jeg siger op? Det kan være lønindtægt, anciennitet eller gode kolleger, siger Arlette Bentzen og tilføjer:

- Men det, som mange glemmer at spørge sig selv om, er: Hvad mister jeg, hvis jeg bliver?

Hun forklarer, at når man finder ud af, at man mister sig selv, kommer i dårligt humør og det går ud over familien, så er det pludselig lettere at tage beslutningen.

Forfatter og trivselsekspert Jon Kjær Nielsen er enig. Han fortæller, at man ikke skal være bange for at skifte job, hvis man ikke længere trives.

- Man skal ikke lade årene gå, hvis det er dårligt. Det er en gammeldags holdning, at man skal blive og gøre sin pligt, selv om det er surt, siger Jon Kjær Nielsen.

Nogen synes måske, at de har det meget godt og tror ikke, at de kan få det bedre. Men det kan altså blive helt fantastisk, hvis man har det rigtige arbejde, siger han.

Og det argument bakker ekspert i arbejdsglæde Arlette Bentzen op om.

- Jeg har ofte hørt fra folk, der har sagt deres job op, at det eneste de fortrød var, at de ikke gjorde det tidligere, fortæller hun.

/ritzau/FOKUS