SIK: De nye lufthavne skal bygges i etaper

- Af hensyn til behovet for arbejdskraft og af hensyn til størst mulig deltagelse af den lokale arbejdsstyrke mener SIK midlertidigt, at det vil være bedst for alle parter, hvis lufthavnsprojekterne gennemføres i etaper.

Det siger formanden for lønmodtagerorganisationen SIK, Jess G. Berthelsen, i en pressemeddelelse.

Vil være billigere

Dermed bakker lønmodtagerorganisationen op om Inuit Ataqatigiits udspil om, at lufthavnsbyggerierne bør bygges i etaper.

- Enhver kan jo regne ud, hvor omfattende, brugen af tilkaldt arbejdskraft vil være, hvis projekterne gennemføres på én gang. Og ikke bare det – man må regne med, at det vil influere meget negativt på prisudviklingen, når der samtidig skal være almindelige anlægsarbejder i gang i de lokale samfund, siger han, der anslår, at det vil være billigere at foretage lufthavnsudvidelserne i etaper.

Ros til Kim Kielsen

Men Jess G. Berthelsen roser også formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen:

- SIK finder det rosværdigt, at formanden for Naalakkersuisut har hentet så store midler hjem til projekterne. Derudover bør man tage imod og drage nytte af amerikanernes tilbud om medinvestering, da det også måske kan være til fordel for fortsat drift af Kangerlussuaq som lufthavn.

