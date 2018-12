SIK og Royal Greenland: Vil sikre arbejdskraft til produktionen

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 11. december 2018 - 17:13

I en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft indgår to centrale aktører på arbejdsmarkedet et tættere samarbejde. Fagforeningen SIK og en af Grønlands største udbydere af arbejdspladser Royal Greenland vil med fælles indsats sørge for, at der er medarbejdere til rådighed for produktionen i fiskeriets højsæsoner.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af SIK og Royal Greenland.

Igennem forskellige tiltag vil man forsøge at påvirke produktions- og beskæftigelsesforhold. De vil ligeledes kigge på, hvordan de i fællesskab kan sikre, at Royal Greenland får tilført de nødvendige råvarer til deres fabrikker.

Møde inden jul

SIK og Royal Greeland har fået adgang til de hellige haller hos Naalakkersuisoq for Fiskeri, Nikkulaat Jeremiassen. Her skal de inden jul mødes for at drøfte idéer til forbedringer af rammebetingelser.

De to parter er blandt andet blevet enige om, at de ønsker individuel omsættelige kvoter for de kystnære fiskerier, da det ifølge parterne kan være med til at sørge for en mere jævn råvareforsyning.

I pressemeddelelsen påpeger SIK og Royal Greenland også, at de fortsat ønsker et tæt samarbejde med KNAPK vedrørende det kystnære fiskeri.